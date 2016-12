Ritorno al Futuro compie 30 anni e Robert Zemeckis dice no al remake

" Ritorno al Futuro " compie 30 anni. Il primo episodio della trilogia omonima, diventata un cult degli Anni Ottanta, sbarcò al cinema il 3 luglio 1985 e per la ricorrenza migliaia di fan si sono riuniti, a Hollywood, per assistere a una proiezione speciale del film, interpretato da Michael J. Fox e Christopher Lloyd , presente all'evento. Intanto il regista Robert Zemeckis dice no a un remake: "Dovranno passare sul mio cadavere".

In un intervista rilasciata al Telegraph, il regista ha categoricamente escluso un remake o un sequel di Ritorno al Futuro almeno finché vivrà: "Non succederà finché io e Bob Gale (sceneggiatore del film, ndr) siamo in vita. Sono quasi certo che lo faranno dopo che moriremo, a meno che i nostri avvocati riescano a impedirglielo", ha detto Zemeckis specificando che, a suo giudizio, rifare la pellicola "sarebbe oltraggioso. Specie perché è un ottimo film". "Sarebbe come fare un remake di Quarto Potere. Che scemenza sarebbe? Per quale motivo dovrebbe succedere?", ha insistito il regista, interpellato proprio in coincidenza del trentennale dell'uscita della pellicola.



Un anniversario che Hollywood ha celebrato con un evento speciale a cui hanno partecipato i principali membri del cast, compreso Christopher Lloyd: "E' straordinario. E' bello che le persone ancora vogliano festeggiare questo film", ha detto l'attore. A Los Angeles, era però assente Michael J. Fox, impegnato da anni in una battaglia contro il morbo di Parkinson che lo affligge. La produzione ha tuttavia assicurato che il 54enne attore parteciperà alle altre manifestazioni che si terranno a New York.



Ritorno al Futuro è stato premiato con l'Oscar al miglior montaggio sonoro, nel 1986 e nel 2007 è stato scelto per essere conservato nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti.



Le avventure di Marty McFly (Michael J. Fox) indietro nel tempo, nel 1955, a bordo della vettura-macchina del tempo costruita dallo strampalato scienziato Emmett "Doc" Brown (Christopher Lloyd) furono un successo di pubblico e di incassi. Al botteghino il film incassò quasi 400 milioni di dollari.