Rihanna, nuda e perversa per il video di "Bitch Better Have My Money"

Da un po' di tempo era sparita dai social e aveva smesso di far parlare di sé, ma adesso Rihanna è tornata in grande stile. Nuda e insanguinata, coperta solo di soldi, la popstar nel video di "Bitch Better Have My Money" si trasforma in un'aguzzina spietata e perversa. Riri non si ferma di fronte a niente pur di riscuotere il suo debito e tortura senza pietà, confezionando un video sexy e a tinte splatter.