Raf, un ritorno nel nome dell'amore: "Abbiate fiducia nel prossimo"

E' questo un lavoro importante per Raf, non solo perché rappresenta un nuovo inizio in quanto il primo pubblicato con la nuova casa discografica (Universal), ma anche perché ha provato a spingersi ancora più avanti proprio nella ricerca, nella sperimentazione e negli arrangiamenti, con felici rimandi al suo miglior repertorio. Due anni e mezzo di lavoro, per un disco dal suono internazionale, registrato tra gli Usa (in Florida e California) e l'Italia (nei suoi studi di Formello, a Roma) e prodotto e arrangiato dallo stesso Raf.



A fare da apripista, anche se ormai quattro mesi fa, è stato il brano sanremese. Un'esperienza sfortunata, influenzata dai problemi di salute del cantante, ampiamente ripagata dal successo avuto dalla canzone in radio. Tra gli undici brani anche la cover di "Rose rosse" di Massimo Ranieri, presentata sempre al Festival.



Il tema portante dei brani è dunque l'amore. Sotto molti punti i vista ("In fondo, la canzone d'amore è al centro della musica popolare: c'è sempre stata. Oggi più che mai!"). Amore può essere anche accoglienza e solidarietà verso lo straniero. "Spesso gli esseri umani sono come numeri, basti pensare al grave problema delle persone che scappano dalle guerre e che, una volta arrivati qui, vengono trattati in modo molto discutibile - dice il cantautore -. E' un problema che riguarda non solo l'Italia, come si vuole far pensare, ma tutta l'Europa".



Raf ha girato l'Italia con un tour di successo tra aprile e maggio e riprenderà con nuove date per tutta l'estate presentando al contempo "Sono io" anche negli store: 30 giugno, Bologna ("Feltrinelli" di Piazza Ravegnana); 1 luglio, Firenze ("Mondadori" di Via de' Ginori, 19); 2 luglio, Roma ("Discoteca Laziale", in Via Mamiani 26); 3 Luglio, Napoli ("Feltrinelli" di Piazza dei Martiri).