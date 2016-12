Pupo, il concerto a Kiev finisce in rissa per colpa di un cellulare

Concerto finito in rissa per Pupo, che ieri sera è dovuto scendere dal palco del teatro October Palace di Kiev per placare due spettatrici che si stavano azzuffando. Il cantante (impegnato nell'est Europa per il "Pupo Tour 2016 Ukraine & Moldova") si stava esibendo sulle note de "La notte" quando le donne hanno dato in escandescenze. La causa? Il volume troppo alto della suoneria del cellulare del figlio di una delle due, che disturbava il concerto.