Pink nuda e col pancione: tenero scatto social

Sdoganata da appena un mese la sua seconda gravidanza, Pink regala uno scatto social da record di "like". Nuda e col pancione in bella vista la cantante, 37 anni, già mamma di Willow Sage Hart, 5 anni e sposata dal 2006 con l'ex pilota Carey Hart, si mostra in topless, con le mani a coprirle il seno e in stato "molto interessante", mentre la piccola Willow Sage le cinge la pancia...