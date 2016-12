Pamela Anderson nuda nel nuovo film "The People Garden"

A quasi 50 anni, Pamela Anderson stupisce ancora tutti. Nel trailer del nuovo film "The People Garden" , l'ex bagnina di "Baywatch" appare senza veli mostrando la sua bellezza statuaria che non teme il passare degli anni. Nella pellicola interpreta Signe, una modella di intimo e sex symbol degli anni 90: un ruolo meta-cinematografico che gioca con il personaggio che si è cucita addosso negli anni.

Nel film, scritto e diretto da Nadia Litz e presentato al Festival di Toronto, una ragazza vola in Giappone per rompere con il suo fidanzato rockstar. Quando arriva, lui è scomparso, dopo essere stato visto l'ultima volta sul set di un video musicale in una foresta che nasconde un oscuro segreto.