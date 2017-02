Oscar 2017, "La La Land" tenta l'impresa: entrare nei 'Big Five'

Ad ottenere il risultato, ad oggi, sono stati solo tre film su 43: "Accadde una notte" (1935), "Qualcuno volò sul nido del cuculo" (1976) e "Il silenzio degli innocenti" (1992). Il musical di Damien Chazelle, una lettera d'amore alla città di Los Angeles, parte come favorito nell'89esima edizione degli Oscar, con un totale di 14 nomination: lo stesso numero record di 'Titanic' (1997) e di 'Eva contro Eva' (1950).



TANTI AFROAMERICANI IN NOMINATION - Al Gala, dopo due anni di assenza, torna una forte presenza afroamericana grazie a sei attori nominati su venti: Denzel Washington ('Barriere - Fences'), Mahershala Ali ('Moonlight'), Ruth Negga ('Loving'), Viola Davis ('Barriere - Fences'), Naomie Harris ('Moonlight') e Octavia Spencer ('Il diritto di contare'). Incluso fra i nominati anche il latino Lin-Manuel Miranda, di origini portoricane, per la canzone originale "How Far I'll Go" della colonna sonora di "Oceania". Se vincesse entrerebbe nella ristretta cerchia degli 'EGOT': quelli che sono riusciti a vincere Emmy, Grammy, Oscar e Tony.



Il talento afroamericano sarà rappresentato anche in altre categorie come miglior regista e miglior sceneggiatura (Barry Jenkins per 'Moonlight'), miglior fotografia (Bradford Young per 'Arrival'), miglior montaggio (Joi McMillon per 'Moonlight') e miglior film (Kimberly Steward per 'Manchester by the sea').



MERYL STREEP: RECORD DI CANDIDATURE - Record assoluto di nomination agli Oscar per Meryl Streep, che quest'anno incassa la ventesima per la sua interpretazione in 'Florence'. Da segnalare la nomination di Isabelle Huppert per 'Elle' come miglior attrice protagonista: se vincesse sarebbe la terza straniera a riuscire nell'impresa dopo Sophia Loren e Marion Cotillard.