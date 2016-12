Ornella Muti, ritorno al cinema nei panni di una strega... bellissima

Grande ritorno al cinema, come protagonista in un cast internazionale, per Ornella Muti . L'attrice, che a marzo compirà sessant'anni, reciterà infatti in "Checkmate", film inglese del regista Jason Bradbury. Al suo fianco ci saranno Sian Philipps , Achlam Nieober e Susana Cappellaro . Sarà una bellissima strega (Penury) che giocando una partita a scacchi con la sorella Prosperity (Philipps) deciderà le sorti di una coppia di innamorati.

Ma non è tutto. A febbraio Ornella girerà in Spagna anche il nuovo film del regista Fran Kapilla. Un horror in costume tra Lione, Madrid e Marbella. Dopo il cameo, nel 2012, nel film di Woody Allen "To Rome with Love", l'attrice torna in grande stile. D'altronde nella sua lunga carriera è stata più volte protagonista di set internazionali.



Nel 1994 con Sylvester Stallone ha recitato in "Oscar - un fidanzato per due figlie". E tornando ancora più indietro nel tempo, nel 1984 è stata la star di "Un Amore di Swann" con Jeremy Irons e Alain Delon, senza dimenticare il grande successo nel 1980 con "Flash Gordon" di Mike Hodges. Adesso ci riprova, più bella che mai, alla soglia dei sessant'anni.