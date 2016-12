22 ottobre 2014 One Direction, in Gran Bretagna tra gli artisti under 30 nessuno ricco come loro Per il secondo anno consecutivo la band risulta al primo posto della classifica stilata dal magazine "Heat" con 97 milioni di euro guadagnati. Segue al secondo posto l'ex Harry Potter Daniel Radcliffe Tweet google 0 Invia ad un amico

11:06 - Gli One Direction battono tutti. Per il secondo anno sono le giovani star, sotto i 30 anni, più ricche del Regno Unito secondo la classifica del magazine "Heat". I cinque membri del complesso pop vantano patrimoni personali per un totale di 77 milioni di sterline (più di 97 milioni di euro). Dietro di loro l'attore Daniel Radcliffe, con 63 milioni di sterline (80 milioni di euro), che ha creato la sua ricchezza soprattutto grazie a Harry Potter.

Al terzo posto c'è un altro attore, Robert Pattinson. La stella della saga "Twilight" ha guadagnato 51 milioni di sterline (64 milioni di euro). La prima donna è la star di Hollywood Keira Knightley, con quasi 40 milioni di sterline (50 milioni di euro), seguita dalla cantante Adele, che vanta 36 milioni di sterline (45 milioni di euro).