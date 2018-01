Noemi torna alla semplicità: "Canto La Luna e mi sento più forte"

Un album che segna un ritorno alla semplicità. E' una Noemi più sicura di sè quella de " La Luna ", il nuovo lavoro che esce il 9 febbraio. Un disco lunatico, con canzoni e suoni diversi in cui è contenuto " Non smettere mai di cercarmi ", il brano che porterà a Sanremo . A Tgcom24 la cantante confessa: "Mi piace l'immagine della luna perché è molto femminile, il tema delle donne è alla ribalta, hanno smesso finalmente di farsi la guerra".

Cosa chiede Noemi alla Luna?

Tante cose, 'Dillo alla Luna' diceva Vasco. Chiedo l'elettronica, il blues, tanti autori con cui ho avuto il piacere di collaborare, addirittura sui testi. Sono contenta.

A proposito, come li definiresti gli autori dell'album?

Sono tutti sinceri, pur nella loro diversità. Tommaso Paradiso è ironico, Tricarico poetico, Anastasi emozionante.

Questo album hai detto che lo vuoi vivere un po' da diva...

Ma sì divertiamoci. Perché la luna è anche sogno. C'è una immagine femminile che in qualche modo rende tutto più elegante. E spero di vivere anche questo Sanremo in modo più sicuro e di cavalcare il palco con grande forza. Il mio disco è molto femminile, ed è importante in questo momento storico in cui le donne sono più unite.