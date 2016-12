Nick Jonas, svolta sexy per l'ex bravo ragazzo

10:20 - Scatti provocanti per Nick Jonas, il fratellino con la faccia da bravo ragazzo dei Jonas Brothers (sì quelli dell'anello di castità). Il cantante 22enne si è messo a nudo per il magazine "Flaunt", mostrando il suo lato più sexy. Nelle foto il cantante si tira giù i boxer e si afferra le parti intime con aria da bad-boy. "Vorrei la gente facesse sesso con le mie canzoni", dice Nick che l'11 novembre pubblica il secondo cd solista.

"Con questo disco 'Nick Jonas' - spiega al magazine - ho cercato di sforzarmi perché ogni brano avesse un senso, uno scopo. Ci sono canzoni che vorrei la gente usasse per i momenti più intimi e altre invece che possono essere la colonna sonora per quando siamo incazzati. Credo ci sia una bella musica in questi brani che sottolineano ogni sentimento e ogni emozione della vita".



Jonas è anche impegnato nella serie tv "Kingdom" ma nelle prossime settimane ha un calendario fitto di talk show, interviste radio ed eventi per la promozione del disco: "Non voglio riposare neanche un giorno. Voglio andare avanti. Certo ci sono certe cose che mi mancano ma questa è la vita! Si tratta di stagioni, momenti e ognuno deve cavalcare la sua onda".