Emanuele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro ha lasciato l'ospedale Vito Fazzi di Lecce per essere trasferito in un centro di riabilitazione a Roma. Una bella notizia per il gruppo, che via Facebook ha annunciato: "Abbiamo deciso di spostare il tour di qualche mese, questo per dare a Lele il tempo di rimettersi in forma e tornare di nuovo a vivere con tutti voi la forza dei nostri live".

A oltre un mese dal ricovero in urgenza, le condizioni definite "disperate" di Spedicato sono nettamente migliorate e 'Lele' starebbe decisamente meglio. Lo ha comunicato la direzione sanitaria del nosocomio pugliese in un bollettino medico.



Gli altri componenti dei Negramaro gli sono sempre stati vicino e per questo hanno deciso di spostare la partenza del tour da novembre a febbraio, in modo da poter salire sul palco di nuovo tutti insieme. "Sarà per lui uno stimolo fondamentale in questi mesi di preparazione e avrà bisogno del sostegno di tutti per tornare a godersi il frutto di un grande lavoro iniziato, l'estate scorsa, con uno strepitoso tour negli stadi. Siamo certi - conclude la nota pubblicata sui social - che il vostro affetto non diminuirà nei confronti di questa storia che non vediamo l'ora di ritornare a vivere insieme da febbraio prossimo. Grazie a tutti!".