Napoli, concerto a sorpresa di Riccardo Muti a Capodimonte: il maestro delizia i passanti con Chopin

Un valzer di Chopin, improvvisato nel Salone da ballo, non è esattamente quello che i turisti si aspettavano durante il loro "normale" tour nel museo di Capodimonte. E invece, il fuoriprogramma è servito: merito del maestro Riccardo Muti, che domenica pomeriggio si è recato in visita alla Reggia napoletana e alla vista del pianoforte non ha resistito deliziando i pochi fortunati che si trovavano con lui. La performance emozionante, pubblicata sulla pagina Facebook del Museo, sta facendo il giro del web.