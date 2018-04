Molestie, James Toback non finirà a processo: termini prescritti

L'ufficio del procuratore distrettuale della contea di Los Angeles non perseguirà per molestie sessuali James Toback . Sono state esaminate le cinque denunce presentate nei confronti del 73enne regista e sceneggiatore che riguardano episodi avvenuti in un arco temporale che va oltre i termini di prescrizione. Alcune donne lo hanno accusato di abusi a partire dalla fine degli anni Settanta.

Toback avrebbe violato alcuni articoli del codice penale per i quali non è più perseguibile. Anche se ci sono state solo cinque denunce, il regista è stato accusato sui giornali da oltre 300 donne. Per la maggior parte sarebbero stati tentati approcci e avance sessuali per le strade di Manhattan con la scusa di una parte in un film.