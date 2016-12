Miranda Kerr, addetto alla sicurezza pugnalato in un occhio dopo aver ferito un intruso nella casa della star

Entrambi sono salvi e ricoverati all'ospedale di Los Angeles. Nessuno dei due è in pericolo di vita. La guardia ha colpito l'intruso anche in testa, prima che lui lo pugnalasse. L'addetto alla sicurezza è stato trasportato in elicottero fino all'ospedale dagli sceriffi del Los Angeles County Sheriff's Department.



Ancora non è chiaro se al momento dell'intrusione ci fosse qualcun altro in casa. Quel che è certo è che la star si trovasse a Parigi.



L'uomo che si è introdotto nell'abitazione, secondo fonti locali, potrebbe essere un senzatetto. Anche lui è stato trasportato in elicottero, ma successivamente alla guardia.



Kerr, 33 anni, vive nella villa di Malibù con il figlio Flynn, nato dal matrimonio con l'attore Orlando Bloom. La casa è stata costruita nel 1960 e comprata dalla star nel 2014. A Malibù abita anche Bloom: i due hanno deciso di vivere vicini per poter dare un'educazione congiunta al bambino.



Kerr ora si sta per sposare con Evan Spiegel, il fondatore di Snapchat. L'incidente potrebbe far avvenire prima del tempo il trasloco della star a Los Angeles, dove andrebbe a vivere con il futuro marito e con il figlio.