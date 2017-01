Millie Bobby Brown, la stellina di "Stranger Things" sarà nel nuovo Godzilla

Millie Bobby Brown , dopo il successo sul piccolo schermo per il ruolo di Eleven nella serie "Stranger Things" , sbarca al cinema. La giovanissima attrice è entrata a far parte del cast di "Godzilla: King of the Monsters" , il sequel del blockbuster del 2014 diretto da Gareth Edwards. Il film uscirà nel 2019 per la regia di Michael Dougherty . Al momento i dettagli sulla trama sono ancora avvolti nel mistero.

L'attrice dodicenne ha commentato a ET Online il prossimo impegno: "Ho avuto una connessione praticamente istantanea col regista. Ho avuto un meeting grandioso con lui e l’ho adorato. È il mio primo film e non posso dirvi altro a eccezione del fatto che sono davvero emozionatissima".



"Godzilla: King of the Monsters" farà parte insieme a "Kong: Skull Island", del Monsterverse, l’universo cinematografico dei mostri che culminerà in "Godzilla vs. Kong", in arrivo nel 2020.