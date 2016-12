Miley Cyrus, una farfallina a seno nudo e... vietata ai minori

Nessuna voglia di rientrare nei ranghi per Miley Cyrus , che sul palco dell'Adult Swim Upfront Party di New York ha regalato l'ennesimo spettacolino hard. La popstar si è presentata vestita da farfalla e a seno nudo, con i capezzoli coperti solo da due sticker. La cantante ha riproposto tutto il repertorio di stravaganze che l'ha resa celebre: dalle toccatine poco eleganti alle sigarette di marijuana, passando per le bolle di sapone e i palloncini.

"Siete già sbronzi? No? Venite ad uno spettacolo in cui sono vestita come una f***ta farfalla e non siete fatti? Ora ve la passo io" ha dichiarato, prima di condividere la canna che aveva in mano con gli spettatori delle prime file.



Durante lo show Miley ha trovato anche il tempo di parlare dei temi sociali che le stanno a cuore. Ha da poco inaugurato a Los Angeles un'organizzazione in favore dei senzatetto lgbt, e ha chiesto aiuto al pubblico: "Alcuni di voi sono in giacca e cravatta, quindi immagino che stiate bene a livello di soldi. Ma ci sono persone al mondo che non ne hanno. La mia fondazione Happy Hippie si occupa di questo. C'è un mondo reale là fuori e alcune persone hanno bisogno del nostro sostegno perché il mondo non è tutto farfalle e arcobaleni".