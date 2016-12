Miley Cyrus, mai così nuda: per "V Magazine" un nudo integrale frontale

Senza veli ormai l'abbiamo vista in quasi tutte le salse. Ma un nudo integrale frontale Miley Cyrus non lo aveva ancora affrontato. Ora ha superato anche quella prova. Lo ha fatto per " V Magazine ", nel servizio intitolato " Memorie di una volgare hippie ", nel quale racconta la sua esperienza come presentatrice degli ultimi Mtv Vma . Miley ha anticipato lo scatto su Instagram, ovviamente censurando le parti... delicate.

La rivista esce il 12 novembre ma la foto senza censure è stata pubblicata già sul sito di "V Magazine" e ha fatto il giro del web. Perché per quanto Miley si mostri generosamente pare che ogni sua uscita nuda faccia rumore.



Nel servizio realizzato dal fotografo Vijat Mohindra la foto in questione la ritrae in camerino su una sedia da make up. Lei sorride felice alla camera con una naturalezza che fa sembrare quel nudo come la cosa più normale del mondo. Che, per inciso, per Miley è esattamente così. Per il resto scatti con i suoi amici Flamig Lips e la sua nuova band, Her Dead Petz. Tutti coloratissimi ma anche... vestitissimi.