Milano, la Prima della Scala si "diffonde" in città

La Prima della Scala è un evento importante per tutta la città di Milano. Anche quest'anno dal 30 novembre al 10 dicembre , all'interno della manifestazione Prima Diffusa , grazie alla collaborazione di Edison con il comune, l'energia del teatro arriva nelle location più belle della città con decine di concerti, letture e spettacoli.

"Siamo emozionati nel pensare che grazie a Prima Diffusa l’energia diventa anche una razionale forma di magia". Ha dichiarato Marc Benayoun, amministratore delegato di Edison.



Il programma- Previsti più di 50 eventi gratuiti in 30 luoghi simbolo della città. Concerti, reading e performance artistiche che saranno tutte ispirate all'Andrea Chénier, l'opera di Umberto Giordano che inaugurerà la stagione della Scala la sera del sette dicembre.



Galleria Vittorio Emanuele II, Palazzo Litta Cultura, il Teatro dal Verme, l’istituto penitenziario per minorenni Cesare Beccaria e la Casa dell’Accoglienza Enzo Jannacci sono alcuni dei luoghi scelti per rivivere l'emozione della prima scaligera. L'inaugurazione ufficiale è prevista a Palazzo Litta il primo dicembre alle ore 19.00. Tanti gli artisti famosi presenti: Lella Costa, David Riondino, Marco Rossari, Vincenzo Costantino Chinaski e Dargen D’Amico.



Questo il programma completo