Mia Farrow piange la morte, per suicidio, del figlio adottivo Thaddeus

Una storia triste quella di Thaddeus Wilk Farrow, il figlio adottivo dell'attrice Mia Farrow, che si è conclusa altrettanto tragicamente. Il ragazzo, che era paraplegico a causa di una poliomielite contratta da piccolo in India, si sarebbe tolto la vita sparandosi al petto. Trovato gravemente ferito nella sua auto vicino alla casa materna di Bridgewater, è poi morto in ospedale.

"Siamo distrutti dalla perdita di Thaddeus, il nostro amato figlio e fratello. Una persona meravigliosa e coraggiosa che ha superato tante difficoltà nella sua breve vita...", scrive Mia Farrow sul suo profilo Twitter. E di difficoltà il giovane, di origini indiane, uno dei 14 figli tra biologici e adottivi dell'attrice, ne ha dovute superare e affrontare moltissime sin da piccolo. Era stata la stessa Farrow a raccontarlo in un'intervista a Vanity Fair, dove spiegava come Thaddeus fosse stato abbandonato da piccolo a Calcutta e poi costretto ad elemosinare in cerca di cibo, fino al suo ingresso in un orfanotrofio dove però contrasse la poliomielite e fu oggetto di violenze e soprusi. L'attrice lo aveva adottato all'età di 12 anni nel 1994 proprio a Calcutta.