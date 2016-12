Meryl Streep e Hugh Grant insieme per la prima volta in "Florence"

“Forse possono dire che non so cantare… ma nessuno potrà dire che non ho cantato”, così Florence Foster Jenkins, ereditiera newyorkese commentava negli anni 40 le sue dubbie qualità canore, dopo essersi esibita in alcuni concerti come cantante lirica pur essendo totalmente stonata. Mecenate generosa, appassionata di musica classica, Florence, con l'aiuto del marito e manager, l'inglese St. Clair Bayfield, intrattiene l’élite cittadina con incredibili performance canore, di cui lei è ovviamente la star. Quando canta, quella che sente nella sua testa come una voce meravigliosa, è per chiunque l'ascolti orribilmente ridicola. Protetta dal marito, Florence non verrà però mai a conoscenza di questa verità. Solo quando deciderà di esibirsi in pubblico in un concerto alla Carnegie Hall, senza invitati controllati, St. Clair capirà di trovarsi di fronte alla più grande sfida della sua vita.



Già passato alla Festa del cinema di Roma e già raccontata in un altro film, 'Marguerite' di Xavier Giannoli, "Florence" approda adesso in tutte le sale italiane. Una commedia intensa e commovente, che parla di amore, musica e della realizzazione dei nostri sogni. "E' proprio vero, cantare senza passione è il vero peccato al di là di come si canta", è la massima di Florence, animata da tale passione da non essere consapevole dei suoi limiti. Meryl Streep fa suo questo straordinario personaggio e si appropria anche del suo amore per il canto, che condivide grazie alle sue grandi virtù canore: "Mi sono molto divertita a stonare", ha detto l'attrice a Roma.