"I luoghi diventano virtuali e così anche le relazioni - continua -. La canzone è un'incitazione al ritrovarsi in senso carnale e darsi completamente, perché la vita è unica e va perduta se non viene vissuta".



Un messaggio forte e sentito quello lanciato da Di Cataldo, che, archiviati i festeggiamenti per i venti anni di attività discografica, è appena partito per un tour, oltre a essere impegnato nella produzione di un album e in progetti collaterali mirati al coinvolgimento di giovani musicisti nella rivalutazione del patrimonio culturale italiano.