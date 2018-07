Madonna, per i 60 anni una raccolta fondi su Facebook per il Malawi e la cover di Vogue

"Per il mio compleanno, non riesco a pensare a un regalo migliore...". Con un lungo post pubblicato sul suo profilo Facebook Madonna , che compirà 60 anni il prossimo 16 agosto , ha annunciato di aver aperto una raccolta fondi per i bambini del Malawi, il paese africano da cui provengono i suoi 4 figli adottivi... Intanto la regina del pop posa sulla cover di Vogue Italia, che le dedica un numero speciale.

"Ogni dollaro raccolto", scrive la cantante nel post, "andrà direttamente ai pasti, alle scuole, alle divise e all'assistenza sanitaria. Voglio contribuire insieme ai miei amici, ai fan e ai sostenitori al cambiamento della vita dei bambini del Malawi e far sapere loro che sono nutriti, protetti e amati". Madonna ha fondato la Raising Malawi, associazione senza scopo di lucro, nel 2006. La raccolta fondi utilizzerà gli strumenti di beneficenza di Facebook, che non prevedono tasse, il che significa che il 100 % di ogni contributo andrà direttamente all'orfanotrofio della Speranza , situato in una zona rurale e molto povera del Malawi, che è uno dei progetti finanziati dalla Raising Malawi.

In attesa che la data del suo compleanno storico si avvicini però la bella Lady Ciccone si regala anche un numero speciale di Vogue Italia, con tanto di doppia cover e bellissimi scatti firmati da Mert Alas e Marcus Piggott oltre ad una lunga intervista in cui racconta della sua vita a Lisbona, dove si è trasferita per stare accanto al figlio David Banda, 12 anni, che gioca a calcio in una squadra locale, della sua famiglia e del nuovo album in arrivo, per il quale si è fatta ispirare dal fado portoghese.



Intanto voci di corridoio parlano anche di un mega party che la popstar starebbe organizzando a Marrakech per celebrare i suoi 60 anni con un gruppo di invitati selezionatissimi...Insomma Madonna non sembra avere nessuna intenzione di uscire di scena.