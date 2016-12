Madonna-Guy Ritchie, in attesa di un accordo il figlio resta a Londra con il padre

Continua la battaglia legale tra Modanna e Guy Ritchie per la custodia del figlio, Rocco. Il 15enne resterà con il padre a Londra per il momento. Il giudice ha esortato l'ex coppia di coniugi a trovare un accordo sull'affidamento e di porre fine a ulteriori litigi e alle pressioni esercitate sull'adolescente, come riportato da un rappresentante legale. In mancanza di un accordo sarà il tribunale a decidere del futuro del ragazzo.