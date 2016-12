25 febbraio 2015 Madonna, fan spende oltre 175 mila dollari per assomigliare alla star Il californiano Adam Guerra si è sottoposto a 18 interventi chirurgici e ha investito oltre 100 mila dollari in vestiti e accessori Tweet google 0 Invia ad un amico

11:27 - Assomigliare a Madonna, gli è costato più di 175 mila dollari, ma Adam Guerra, fan sfegatato dell'icona del pop, è convinto di averli ben spesi. Nella cifra, che equivale a 153 mila euro circa, sono compresi 100 mila dollari di vestiti e accessori e la chirurgia. Da quando aveva 18 anni, il 31enne di Hollywood si è sottoposto a 18 operazioni, ritoccando zigomi, guance e mento e ora si prepara a intervenire al sedere.

Nemmeno le resistenze della madre, preoccupata per l'impatto degli interventi chirurgici sulla salute del figlio, e quelle del fidanzato, che “non vuole uscire con una signora di 56 anni”, hanno convinto Guerra a desistere dal suo obiettivo. L'uomo ha raccontato in diverse trasmissioni televisive che il suo è “un progetto d'amore” nato quando a 15 anni la sua passione per Madonna lo ha portato a voler assomigliare sempre di più alla cantante: “A 18 anni ho iniziato a imitarla e ho avuto grande riscontro da parte del pubblico: mi si scalda il cuore a vedere la gente divertirsi”. Guerra ha anche spiegato di sentirsi maggiormente a suo agio nei panni della popstar: “Il motivo per cui lo faccio è perché mi sento bravo in quello che faccio - ha detto - Sono a mio agio come Adam, ma voglio governare il mondo, come ha detto Madonna”.



Guerra si esibisce da 7 anni come sosia della regina delle popstar e ora punta a ritoccare il suo sedere per assomigliare ancora di più alla cantante, che ai Grammy si è presentata con il lato B ben in vista: “Lo voglio un pochino più pieno”, ha detto il superfan, del tutto intenzionato a proseguire il suo percorso da "Material Girl".