Madonna fa il pieno di star nel video di Bitch I'm Madonna

10:06 - Miley Cyrus, Beyoncé, Kanye West e Katy Perry. Sono solo alcune delle star che compaiono nel video di "Bitch I'm Madonna", terzo singolo tratto dall'album "Rebel Heart", appena rilasciato su Tidal da Madonna. Il brano, cantato insieme a Nicki Minaj, è prodotto dal dj Diplo, entrambi presenti nella clip, in cui la padrona di casa, coi capelli tinti di rosa, si esibisce in un twerking sfrenato e fa festa insieme a tanti invitati vip e non.

Nel video appaiono anche Rita Ora, Chris Rock, lo stilista Alexander Wang e il secondo figlio di Madonna, Rocco. Non tutte le star compaiono nelle stesse scene della clip, diretta da Jonas Akerlund, già regista di Ray of Light e Music.



Il lancio del video, rilasciato in esclusiva sulla piattaforma rilevata da Jay Z, insieme a un video del backstage, è stato preceduto da una miniclip che la star ha pubblicato sul suo profilo Instagram.



Lo scorso 21 maggio, Madonna ha deciso di posticipare l'inizo del suo Rebel Heart Tour, per perfezionare lo show che arriverà in Italia, a Torino, il 19, il 21 e il 22 novembre.