Madonna annuncia la terza data a Torino e al Coachella sorprende tutti baciando Drake

14:13 - Madonna aggiunge una nuova data italiana al suo "Rebel Heart Tour", che sarà a Torino non solo il 21 e 22 novembre 2015, ma anche il 19 novembre, sempre al PalaAlpitour. Intanto la cantante fa scandalo nello show di chiusura del festival californiano Coachella. La regina del pop si è esibita insieme a Drake, al quale ha rubato un bacio appassionato, mentre cantava "Human Nature". Colto di sorpresa, il rapper ha avuto una reazione inaspettata.

Drake non è sembrato né felice, né lusingato dal gesto della collega, dal quale aveva invano tentato di divincolarsi. “Cosa c...o è successo?”, ha detto ridendo il rapper canadese subito dopo il bacio. “Io sono Madonna, st...o”, ha ribattuto la regina del pop, che a 56 anni non smette di provocare.



Madonna mancava dal Coachella dal 2006 e vi è tornata per promuovere il suo Rebel Heart Tour, che si arricchisce di una nuova data italiana. La decisione di aggiungere un concerto, sempre a Torino, è maturata dopo il sold out fatto registrare dalle due date già programmate. I biglietti per i due concerti italiani sono andati esauriti in soli 3 minuti. I tagliandi per la data del 19 novembre saranno in vendita dalle 10:00 di giovedì 16 aprile su www.livenation.ite tramite il circuito TicketOne www.ticketone.it, con prevendite esclusive previste per il 14 e 15 aprile per i membri del fan club ufficiale di Madonna, Icon, e gli iscritti al My Live Nation.



Il Rebel Heart Tour partirà da Miami il 29 agosto e approderà in Nord America, Europa e Regno Unito per 47 concerti. La tournée mondiale segue la pubblicazione del tredicesimo album di Madonna, Rebel Heart, uscito lo scorso 9 marzo, preceduto da singolo Living For Love, entrato direttamente al numero 1 delle classifiche.