Lutto nel mondo della musica, addio alla leggenda del rock Leon Russell

Il suo ultimo album è datato 2010 e si intitola The Union, una raccolta cult nata dalla collaborazione con Elton John. L'anno successivo, il suo nome entrò a far parte della prestigiosa Rock and Roll Hall of Fame.



Durante la sua lunga carriera, Russell riuscì a fondere sonorità country, rock, gospel, r&b e soul. Tra i suoi brani di maggior successo ricordiamo soprattutto A song for you e Delta lady.