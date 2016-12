4 ottobre 2016 10:08 LP, la cantautrice rivelazione del 2016 si racconta in 180 secondi: "Adesso la mia musica ve la canto io" Italo-americana, dopo una vita come autrice per altri questʼanno ha colpito tutti con "Lost On You", brano più suonato dalle radio

E' riuscita in un'impresa ardua: unire il tormentone estivo alla canzone di qualità. Perché la sua "Lost On You", pur essendo una canzone intensa e raffinata, è diventata la più trasmessa dalle radio italiane questa estate. Lei è LP, al secolo Laura Pergolizzi, cantautrice americana con origini italiane. Ora esce l'Ep "Death Valley", contenente quattro pezzi. Tgcom24 vi presenta in esclusiva una clip di 180 secondi nella quale si racconta.

Ukulele, folta chioma e una voce piacevolmente arrugginita, LP con "Lost On You" ha letteralmente sbancato: per tre settimane consecutive ai vertici delle classifiche radiofoniche, il brano è diventato Disco di Platino certificato F.I.M.I., medaglia d'oro nella classifica di iTunes Top Brani, primo nella classifica Top 100 di Shazam Italia, quinto nella Top 10 Shazam Mondo e Top 30 Spotify.