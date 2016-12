Lorenzo Fragola, un ricco anticipo di tour al cinema per l'ultimo eroe di X Factor

L'anticipazione del " Lorenzo Fragola tour" va in scena al cinema. Per la precisione, in 180 sale in tutta Italia dove si potrà assistere alla "festa d'estate live e interattiva " del cantautore catanese. L'appuntamento è per il 29 giugno , quando lo show di Fragola sarà diffuso in "cine-visione" dal Palaottomatica di Roma . Ad accompagnarlo ci saranno alcuni colleghi che duetteranno con lui in questo evento speciale senza precedenti.

Sul palco ci saranno infatti Chiara, Francesca Michielin, Nek e Rocco Hunt. "Canteremo insieme alcuni pezzi sia miei che loro - dice -. All'appuntamento ho invitato gli artisti a cui mi sento legato anche da un rapporto umano particolare. E avrei voluto anche qualcun altro". In scaletta ci saranon i brani dell'album d'esordio di Lorenzo, "1995", disco d'oro, che contiene hit come "Siamo uguali" con cui ha partecipato a Sanremo e "The reason why", con cui ha vinto X Factor. E dove si alternano canzoni in lingua italiana e inglese. Il disco è stato realizzato con prestigiose collaborazione sia italiane sia internazionali: tra i nomi che hanno partecipato, anche Fedez, Nek, Tom Odell, giovane cantautore britannico.



Artisti "interattivi" - All'evento di fine giugno, oltre agli artisti invitati da Lorenzo, ci saranno anche due anchormen, Alessio Viola di SkyTg24 e Filippo Firli di Rds, ad affiancare il vincitore dell'ottava edizione di X Factor. Alta interattività per tutta la serata, con gli spettatori delle 180 sale che potranno inviare domande su Twitter al cantautore, utilizzando l'hashtag #fragolaalcinema. "Appena ho tempo cerco di rispondere alle domande dei miei fan attraverso i miei profili social. Lo farò più che volentieri anche in occasione dell'evento". E le interazioni saranno anche reali, perché Fragola si collegherà per l'occasione in diretta via Skype con alcuni fan di tre cinema a Milano, Catania, Napoli. Si tratterà di Le Giraffe di Paderno Dugnano (Milano), Il Metropolitan di Napoli e il Multisala Planet di Catania.



Sarà una bella occasione per entrare in contatto quasi diretto con l'artista rivelazione dell'anno. Ma come è cambiata con il successo la vita di questo giovanissimo artista lanciato da X Factor? "Ho dovuto abbandonare la mia piccola routine - risponde -. La palestra tutti i giorni, o la partita di calcetto. Adesso gli impegni sono negli orari più disparati. E' più difficile mantenere delle abitudini. Ma gli amici, quelli li ho mantenuti. Il video dell'ultimo singolo ('#fuori c'è il sole') è girato interamente con miei amici siciliani. Insomma, appena posso creo l'occasione di scendere a Catania per vedere loro e la mia famiglia. Oppure loro salgono a Milano".



E in autunno, via al tour - Dopo l'evento del 29 giugno, il vero tour di Lorenzo comincerà il 2 ottobre dall'Atlantico di Roma. Secondo appuntamento il 3 ottobre a Napoli (Casa della Musica), il 4 a Bari (Demodé Club), il 9 a Padova (Gran Teatro Geox), il 10 a Nonantola (Vox Club), il 12 a Milano (Alcatraz), il 15 a Firenze (Obihall), il 16 alla Venaria Reale di Torino (Teatro della Concordia".



Per l'appuntamento di lunedì sera, tutte le sale cinematografiche che ospitano l'evento sono disponibili all'indirizzo web fragolaalcinema.it/sale.