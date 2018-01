Lorena Forteza in esclusiva a Spy: "Il Ciclone mi ha travolto, ero troppo giovane"

"Nel 1996 Il Ciclone mi fece diventare famosa all'improvviso e non ero pronta a tutto quello. Poi sono venuti i tempi bui...". Così Lorena Forteza , l'indimenticabile ballerina di flamenco Caterina del film campione d'incassi diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni, racconta in un'intervista esclusiva al settimanale Spy ( in anteprima per Tgcom24 ) la crisi che l'ha portata ad abbandonare il mondo del cinema.

"Ero una semplice modella di appena 19 anni, estroversa e aggressiva, ma ero ancora una ragazzina e non ero pronta a tutto quello. Ricordo troppa frenesia. Ero quasi stordita", ricorda la Forteza. "Poi sono venuti i tempi bui. Quando il successo mi ha travolto".



Nemmeno ventenne, Lorena è stata infatti schiacciata dalla popolarità: "Ho sofferto molto, ma ora sto bene. Avevo avuto problemi con il mio ex marito, Damiano Spelta, e quando ci siamo separati nostro figlio Ruben è stato affidato a lui. Ero anche ingrassata, arrivando a pesare più di 70 chili. Non mi piacevo anche se, guardandomi ora, non ero così male come credevo".



Un percorso doloroso da cui è uscita più forte di prima: "Ora il periodo più brutto l'ho lasciato alle spalle. Mio figlio Ruben ha 22 anni, è un uomo e ha maggiore consapevolezza delle cose. Appena posso lascio la Spagna, dove vivo, e vengo in Italia a trovarlo.



Con due cose, invece, Lorena Forteza ha chiuso: il cinema e l'amore. "Il lavoro di attrice non mi manca e al momento non tornerei a farlo", confessa a Spy. "Sono single. Non ho voglia di innamorarmi di nuovo. E non voglio più lavare le mutande e i calzini di nessun uomo".