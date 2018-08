1 agosto 2018 10:25 Loredana Bertè: "Prima mi facevo schifo, a 67 anni sono di nuovo felice" La cantante racconta la rinascita tra nuovi progetti e il successo del tormentone estivo "Non ti dico no"

Un brano scritto apposta per lei da Ivano Fossati, il nuovo album che uscirà a settembre, il tormentone estivo "Non ti dico no" con i Boomdabash che scala le classifiche, il grande successo della tournée estiva: è una Loredana Bertè rinata. La cantante, come racconta la "Corriere della Sera", a 67 anni sta vivendo una nuova giovinezza: "Ho buttato la maschera tragica, credo in me, sono una star e mi sento di nuovo felice".

"Ho perso 12 chili in due anni - racconta Loredana - A 67 anni ho ritrovato la mia autostima. Credo fermamente in me. Ho accantonato la mia maschera tragica. Prima mi guardavo allo specchio e mi facevo schifo. Adesso mi gridano 'strafiga' e io ne sono felice perché mi sento tale. Sono di nuovo una star che accende passioni e desideri. Se volessi potrei rimorchiare dopo ogni serata...". Loredana sta meglio, dopo anni di crisi: "Non ho fatto la pace con me stessa e con il mondo intero, ma sono più serena e spero che mia sorella Mimì sia orgogliosa di me".