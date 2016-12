Liv Tyler mamma per la terza volta: è nata Lula Rose

Fiocco rosa in casa di Liv Tyler e David Gardner, che hanno accolto in famiglia la piccola Lula Rose. La coppia ha già un maschio, Sailor di 17 mesi, mentre Liv è mamma anche di Milo (11 anni), avuto dal precedente matrimonio con Royston Langdon. L'annuncio della nascita è arrivato dal profilo Instagram dell'attrice, che ha pubblicato un tenero scatto della piccola in braccio al papà.