Lindsay Lohan sposa? Il portavoce smentisce, ma spunta l'anello

Sembrava finalmente arrivato il gran giorno per Lindsay Lohan e invece... l'abito bianco può attendere. Da qualche tempo l'ex stellina Disney fa coppia fissa con il giovane ereditiero russo Egor Tarabasov , e al dito dell'attrice è comparso un anello di smeraldi che non è certo passato inosservato. Secondo Tmz la proposta sarebbe arrivata nel weekend, ma il portavoce dell'attrice ha smentito "La storia è falsa e non merita attenzione".

I due si frequentano da circa sette mesi e stanno cercando casa a Londra per andare a vivere sotto lo stesso tetto. "Si stanno trasferendo in un posto più grande e sembra che le cose si stiano facendo serie tra di loro" ha dichiarato una fonte al magazine People "Lei sembra davvero felice, si sta aprendo una nuova vita per lei".



Lindsay ha deciso di vivere la sua storia d'amore con Egor lontano dai riflettori. "Adesso va ai party molto meno di prima. E' felice lontano dagli occhi del pubblico e si sta tenendo lontana dai guai. Sta bene e sta anche prendendo lezioni di cucina insieme ad alcune amiche..." ha continuato l'insider. L'ex bad girl è quindi pronta ad appendere tacchi e lustrini al chiodo, per trasformarsi in una casalinga (e moglie?) perfetta.