Ligabue: "Entro la fine dell'anno uscirà il mio primo concept album con venti canzoni"

Sarà il 20esimo della sua carriera e l'11esimo di inediti. Il titolo non lo vuole ancora rivelare, anche se è già stato scelto. Ligabue è pronto a tornare con un nuovo album, il "primo vero concept ". "Sarà pronto entro la fine dell'anno, ci saranno tante canzoni, almeno una ventina, racconto una storia attraverso tanti brani, alcuni li farò sentire il 24 settembre a Monza . Lo so, finiranno subito in Rete, ma pazienza...", anticipa.

I dieci maggio arriva nelle librerie "Scusate il disordine", una raccolta di racconti legata alla musica: "Tanto la canzone deve avere una struttura decisa e tradizionale, che va rispettata, quanto i racconti sono liberi dall'idea di struttura - spiega - Il libro si chiama 'Scusate il disordine' perché quando la vita è in disordine cerchiamo di regolarla. Ma in realtà dobbiamo ammettere la nostra impotenza di fonte a lutti, nascite, sorprese. Dobbiamo ammettere che più di tanto controllo non possiamo esercitare".



Mai come in questo periodo Ligabue ha collaborato con altri artisti: da Loredana Bertè ai Negrita, da Mimmo Locasciulli a Gianluca Grignani. "Me l'hanno chiesto e ho accettato - prosegue - Casualmente queste collaborazioni sono uscite quasi contemporaneamente. La canzone con Loredana Bertè l'avevo già e l'ho adeguata pensando a lei, la collaborazione con i Negrita è stata bruciata in un pomeriggio, anche con Grignani e Locasciulli è stato un contributo veloce". Per Luciano questo è un periodo bellissimo, di grande creatività: "Ho una sensazione di grande benessere, perché lavorare con la mia creatività mi fa stare proprio bene".

Tornando invece al concept album, sarà prodotto in Italia: "Dai dischi cerco sempre di avere il lavoro di un autore con il suono di una band. Ho bisogno di avere le persone con cui lavoro costantemente. Ho fatto esperienze con ingegneri del suono americani, ho lasciato fare a loro, ma nella realtà, al di là del gusto personale, resta il fatto che è importante che suono sia italiano, ho sempre voluto pensare con mio modo italiano di fare la musica che mi piace".