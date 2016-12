Ligabue torna in concerto: mega evento live a settembre a Monza

Tutti coloro che acquisteranno il biglietto su Ticketone si troveranno in realtà molto più del semplice titolo d’accesso al concerto: riceveranno infatti in esclusiva lo "Special box - Liga Rock Park" al cui interno saranno presenti il booklet, il mini-poster in edizione limitata con la locandina dell'evento e uno speciale ed esclusivo dvd che conterrà: - Ligabue racconta "Urlando Contro Il Cielo" - "25 anni di Urlando Contro Il Cielo" (videoclip inedito del brano con immagini live dall’intera carriera del “Liga”) - "Urlando Contro Il Cielo" (videoclip originale).



Se il concerto è il 24, la festa inizierà in realtà dal 23 settembre. A partire dalle ore 18 e fino alle ore 24 si terrà l'"Aspettando Liga Rock Park", con tante attività di intrattenimento e punti di ristorazione per il pubblico lungo la Liga Street e nelle aree dedicate limitrofe. Alle ore 21 in anteprima assoluta verrà proiettato il concerto inedito di "Campovolo - La festa 2015", mai diffuso su reti televisive nazionali e mai pubblicato su dvd.