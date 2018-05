Liberato a Milano, il rapper senza volto annuncia un nuovo live

Dopo l'esibizione tanto attesa alla Rotonda Diaz , sul lungomare di Napoli , che ha coinvolto quasi 20mila fan scatenati, Liberato ha annunciato una nuova data live. Il rapper misterioso e dall'identità sconosciuta, per non essersi mai mostrato in volto, canterà il 9 giugno a Milano, in una location non ancora precisata: dopo l'annuncio sui social si è già scatenato il tam-tam. Pochi giorni dopo, il 15, sarà invece a Barcellona .

Per il concerto partenopeo era arrivato in barca via mare, con felpa e cappuccio calato sulla testa, insieme ad alcuni sosia travestiti allo stesso modo. Ora Liberato, milioni di visualizzazioni su YouTube e uno dei fenomeni musicali del momento, arriva a Milano. Ma non sarà un debutto, perché la sua prima volta qui era stata lo scorso anno al "Mi Ami Festival".



"Nove maggio, Napoli, lungomare, tramonto, gratis" era il messaggio sulla foto postata via social prima dell'evento partenopeo, che solo su Instagram aveva sfiorato i 50mila like. Ora il nuovo post: "Nove giugno, Milano liberata", che in pochissime ore ha già superato quota 30mila "cuoricini".



Il nove, insomma ritorna, ed è possibile che la data non sia casuale, visto che capita a un mese esatto dalla data di Napoli, diventata spartiacque per la sua carriera musicale.