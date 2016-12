Liam Gallagher: "Disposto da subito a riunire gli Oasis"

"Sono pronto" dice a sorpresa Liam Gallagher, ex frontman degli Oasis, e intende pronto ad una reunion della band in tempi brevi. Il cantante lo ha dichiarato nel corso della presentazione di "Supersonic", un docu-film sulla storia del gruppo britpop che nacque a Manchester nel 1991, e attraversò gli anni di Tony Blair e del New Labour, per sciogliersi poi nel 2009 per incompatibilità caratteriale dei fratelli Gallagher.