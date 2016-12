11 novembre 2014 Leonardo DiCaprio, quarant'anni di successi al cinema e con le donne L'attore noto per le sue campagne umanitarie è tra i più corteggiati di Hollywood non solo da registi di fama ma anche da top model e colleghe Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

08:56 - Dalle serie tv come "Genitori in blue jeans" fino al lancio nel firmamento di Hollwood con film cult come "Romeo + Giulietta", "Titanic" fino a "The Aviator" e "The Wolf of Wall Street". Il cinema festeggia i 40 anni di Leonardo DiCaprio, nato l'11 novembre a Los Angeles, anche se l'Academy non gli ha mai consegnato l'Oscar seppur sia stato nominato spesso. Talentuoso e rubacuori è stato con donne bellissime da Gisele Bundchen a Bar Refaeli.

FOTO DI MONDADORI PORTFOLIO