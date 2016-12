Leonardo DiCaprio nel nuovo film di Scorsese: sarà "il diavolo della città bianca"

Leonardo DiCaprio sarà il protagonista del prossimo film di Martin Scorsese , " The Devil in the White City ", un thriller tratto dall'omonimo best seller di Erick Larson. L'attore sarà il serial killer H.H. Holmes che semina morte durante la Fiera mondiale di Chicago del 1893, organizzata dall'architetto Daniel Burnham, parte ancora da assegnare. Per il regista e la star si tratta della sesta pellicola insieme.

La sceneggiatura sarà scritta da Billy Ray, mentre la produzione è affidata a Paramount, che ha acquisito i diritti del libro, pubblicato nel 2003, per ben due volte, nel 2004 e nel 2007, abbozzando altrettanti progetti di adattamento, poi naufragati, che dovevano coinvolgere prima Tom Cruise, nella doppia veste di interprete e produttore, e poi Kathryn Bigelow.



Affascinato dai thriller, DiCaprio si è innamorato del soggetto già nel 2010, quando ha rilevato i diritti e ha iniziato a pensare a un progetto suo.



The Devil in the White City è ambientato durante la Fiera Mondiale tenutasi a Chicago nel 1893 e insanguinata da un serial killer dalla personalità forte e affascinante. Il legame tra l'assassino H.H. Holmes e, uno degli artefici principali dell'evento, l'architetto Burnham, è una delle trame fondanti del romanzo di Larson.



La pellicola sarà la sesta del tandem Di Caprio-Scorsese, la cui collaborazione è iniziata nel 2002 con Gangs of New York. Da allora, il sodalizio è sempre alla ricerca del giusto riconoscimento dall'Academy. Se l'attore, nonostante interpretazioni di altissimo livello non è mai riuscito a strappare l'Oscar, ottenendo solo due nomination, il regista ha vinto la statuetta con The Departed, collezionando altre tre candidature con Gangs of New York, The Aviator e The Wolf of Wall Street. Che il nuovo film possa convincere il gotha di Hollywood a premiare entrambi?