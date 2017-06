Le Vibrazioni, Francesco Sarcina e soci si riuniscono sul palco

Per Le Vibrazioni, una carriera iniziata 15 anni fa e culminata con il secondo posto tra i gruppi a Sanremo. Dall'esordio del 2003 ad oggi Le Vibrazioni hanno pubblicato quattro album in studio: "Le Vibrazioni", "Le Vibrazioni II", "Officine Meccaniche" e "Le strade del tempo". A questi si aggiungono anche il disco live "En Vivo" e il best of "Come far nascere un fiore".



Tra i brani che hanno scalato negli anni le classifiche "Dedicato a te", "In una notte d’estate", "Vieni da Me", "Sono più sereno", "Raggio di sole", "Se" e "Drammaturgia".