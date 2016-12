Laura Antonelli dopo l'assoluzione: "Troppi nove anni di attesa"

"L'assoluzione mi ha fatto molto piacere, ma li ho vissuti male questi nove anni, sono caduta in depressione, come tutti sanno, l'attesa è stata molto dura". Laura Antonelli, al telefono con Antonello Sarno, con un filo di voce denunciava di voler ricorrere alla Corte di Strasburgo "per avere una ulteriore giustizia, mi hanno rovinato la vita". E giurava: "Non voglio più tornare a fare cinema. Mi sono rimasti pochi amici nell'ambiente. Mi sono sentita abbandonata".