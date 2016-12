3 marzo 2015 Lady Gaga, un tuffo nel lago ghiacciato insieme al suo Taylor Bagno in acque gelide con il futuro marito per la cantante, che ha partecipato a una raccolta fondi per beneficenza a Chicago Tweet google 0 Invia ad un amico

10:08 - Lady Gaga e il promesso sposo Taylor Kinney rendono bollente il ghiaccio del lago Michigan. La coppia ha partecipato al Chicago Polar Plounge, una manifestazione benefica per raccogliere fondi destinati alla Special Olympics, l'associazione che si occupa dell'inserimento sociale dei diversamente abili attraverso lo sport. Gaga e l'attore di "Chicago Fire" si sono tuffati nelle acque ghiacciate, tenendosi stretti per superare la temperatura gelida.

"Ci si sente così bene a fare le cose per un gesto d'amore", ha detto poi la popstar, in quetso periodo al settimo cielo per l'imminente matrimonio. Kinney ha chiesto la mano di miss Germanotta nel giorno di San Valentino, con uno diamante a forma di cuore saldamente al dito della cantante anche durante il bagno nel Michigan. Gaga si è presentata in t-shirt a mezze maniche e leggins, ma con labbra rosso fuoco. Kinney ha avuto ancora più coraggio, tuffandosi a petto nudo e pantaloni corti.



Circa 4500 persone hanno partecipato all'evento, compreso l'attore Vince Vaughn. Se Gaga si è riscaldata avvinghiandosi allo scolpito partner, il povero Vince si è dovuto accontentare della pesante maglia dei Chicago Blackhawks, la squadra di hockey su ghiaccio locale.