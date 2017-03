La Bella e la Bestia, Vittoria Puccini: "Doppiare la maga Agata è stato divertente e complicato"

Abito rosa antico, trucco leggero, capelli raccolti e voce soave. La Vittoria Puccini che incontriamo in occasione della presentazione dell'attesissimo film Disney "La Bella e la Bestia", ha tutte le carte in regola per interpretare il ruolo di Belle, la principessa protagonista della popolare favola che ha fatto sognare tutte noi da bambine. E invece, questa volta, nella rivisitazione in chiave live action del classico d'animazione del 1991 che esce oggi nelle sale, l'attrice presta la voce alla maga Agata, la vecchia mendicante che getta un maleficio sul castello trasformando il principe in una bestia e i membri della servitù in oggetti domestici. A Tgcom24 Vittoria Puccini racconta così la sua prima volta al doppiaggio: "Mi sono divertita tantissimo, è stata un'esperienza bellissima ma anche complicata".