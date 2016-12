Kylie Minogue, sexy e provocante in lingerie: "Sono uno spirito libero"

10:33 - Curve mozzafiato e sguardo intrigante per Kylie Minogue, che è stata scelta come testimonial per la collezione autunno-inverno di Sloggi. Stesa sul lettone o appoggiata al muro, la popstar australiana fa sognare grazie alle sue curve perfette immortalate dal fotografo Steve Shaw. La cantante 46enne è attualmente impegnata a portare in giro per il mondo il suo 'Kiss Me One Tour', che è partito a fine agosto da Ibiza.

"Sono entusiasta di questa collaborazione - ha ammesso la Minogue - Condividiamo la stessa passione per la libertà ed è una gioia per me essere in grado di esprimere tutto questo!".



Con la sua voce calda e sensuale, il fisico da teenager e un talento innato nell'arte della seduzione, Kylie sa come far cadere ai propri piedi gli uomini. Per i 60 anni del fotografo Mario Testino ha infatti stupito il festeggiato e i suoi ospiti uscendo fuori dalla torta coperta di lustrini, intonando "Happy Birthday" come una moderna Marilyn Monroe.