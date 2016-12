Kristen Stewart: "L'amore mi ha devastata"

L’attrice, che il 4 agosto sarà al cinema con Equals e da fine settembre con la nuova commedia di Woody Allen, Café Society, preannuncia quindi al settimanale il suo ultimo progetto: "Un film, un film mio. Nell’ultimo anno ho lavorato su cinque set diversi e adesso ho l’occasione di realizzare in tre settimane un cortometraggio che ho scritto. Si chiamerà Come Swim, ma ne voglio parlare solo quando sarà finito. Il protagonista sarà un mio amico di nome Josh: non è un attore, ma è fenomenale. Vedrete".



Sul fronte personale invece l'attrice si sofferma volentieri a parlare di sentimenti. Lei che nei suoi film vive sempre passioni controcorrente, fa lo stesso anche nella vita privata: "Per amore ho sofferto. Sono stata devastata. All’inizio stai male, ma poi capisci che ogni singolo minuto passato a soffrire ti renderà più forte e consapevole. Per questo non sarei disposta a scambiare quel dolore con niente: meglio star male che essere completamente insensibili. E poi dobbiamo ricordarci sempre che siamo noi i responsabili della nostra felicità e che siamo fatti per innamorarci. Caspita, da come parlo, forse dovrei scrivere uno di quei libri di auto-aiuto per cuori infranti".



Infine Kristen confida a Grazia che la sua amica e mentore Jodie Foster le ha dato una bella iniezione di coraggio dopo che lei le ha annunciato il progetto di un film tutto suo, dicendole: "La prima cosa che devi imparare è che non hai niente da imparare: sei già pronta".