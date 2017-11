Kevin Spacey accusato dal figlio di Richard Dreyfuss: "Mi ha palpeggiato"

Racconta Harry: "Mi sono detto, non si azzarderà a farlo in presenza di papà. Ma la sua mano è rimasta lì". Così si è spostato ma "Kevin mi seguì di nuovo e con un notevole sforzo fece scivolare la sua mano tra la mia mano destra e la mia gamba destra. In circa venti secondi salì dalla mia coscia verso il cavallo dei pantaloni. La mia mente si spense. All'improvviso ci era arrivato, mi aveva tutto nelle sue mani. Ho smesso di leggere lo script e ho spalancato gli occhi, ho girato il viso e l'ho guardato. L'ho guardato negli occhi, e ho fatto un cenno negativo con la testa, il massimo che potevo fare in quel momento".



Il padre era così preso dalla lettura che non si è accorto di nulla. Harry Dreyfuss ha affermato di non aver reagito in altro modo per non rovinare la carriera del padre: "Pensandoci ora, la cosa che mi disgusta di più di questa storia è la sensazione di sicurezza di Kevin mentre lo faceva. Sapeva di poter fare come voleva in una stanza in cui c'era anche mio padre e sapeva che non avrei detto niente. Sapeva che non avrei avuto il coraggio. E aveva ragione."Ci sono voluti anni prima che il figlio si sentisse di raccontare dell'abuso al padre.



Richard Dreyfyss è intervenuto su Twitter per elogiare il coraggio del figlio per aver raccontato la sua storia: "Amo mio figlio oltre ogni parola e oggi sono così orgoglioso di lui".