Kelly McGillis aggredita in casa da una donna: "Mi sta picchiando"

Brutta avventura per l'attrice di "Top Gun" Kelly McGillis. La co-protagonista della pellicola cult con Tom Cruise, è stata infatti aggredita nella sua abitazione in Nord Carolina. Ad assalire l'attrice sarebbe stata una donna che poi è stata fermata dalla polizia. Quanto accaduto è stato riportato dalla rivista "People" che è entrata in possesso delle registrazioni delle chiamate al 911.