Kate Hudson, red carpet di famiglia

12:38 - Kate Hudson non si è fatta mancare nessuno sul red carpet di sabato sera dell'evento “Baby2Baby” a Culver City. Al gala dell'organizzazione di beneficenza per bambini che vivono in famiglie disagiate, l'attrice 35enne si è presentata con la famiglia al gran completo: con lei c'erano infatti la madre Goldie Hawn e il padre adottivo Kurt Russell.

Una famiglia decisamente fuori dal comune anche se, nonostante sia figlia d'arte, la Hudson si è costruita in questi anni una reputazione di tutto rispetto, slegata dai nomi dei celebri genitori. Vincitrice di un Golden Globe nel 2001 e nominata all'Oscar come miglior attrice non protagonista con il film “Quasi famosi” nel 2000, l'attrice ha recitato in numerosi titoli di successo, destreggiandosi abilmente in ogni genere cinematografico, dalla commedia al drammatico ("The Killer Inside Me", 2010), dall'horror ("The Skeleton Key", 2005) al musical ("Nine", 2009) al thriller ("Good People", 2014).