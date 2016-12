Justin Timberlake e Jessica Biel aspettano il primo figlio

Dopo due anni di felice matrimonio, Justin Timberlake e Jessica Biel aspettano il loro primo figlio. Circolavano già da mesi le voci di una possibile gravidanza per la coppia, che convolò a nozze nel 2012 proprio in Italia, a Fasano. Ora però è un amico di famiglia ad annunciarlo su "Us Weekly", anche se non è stata rilasciata nessuna dichiarazione ufficiale dai due, che si starebbero godendo nell'intimità del focolare domestico la notizia.